Hernenaar Sjef Sengers maakt kunstwerk dat de spot drijft met het WK voetbal in Qatar

Hernen heeft iets wat niet veel dorpen hebben: een dorpsvitrine. Op een pleintje aan de Dorpsstraat staat de vierkante kijkkast met glazen ramen. ,,Er staat steeds iets anders in”, zegt Sjef Sengers (76). Hij is zijn hele leven timmerman geweest, vooral in de restauratie en renovatie. ,,Oude huizen in Den Bosch en Nijmegen, kerken”, vertelt hij.

Oranje veld met zwarte lijnen

Voor het wereldkampioenschap voetbal wilde hij wel iets maken voor in de dorpsvitrine. ,,Ik had eerst dit gemaakt.” Hij laat een ontwerp zien van een oranje veld met zwarte lijnen in plaats van witte. De middenstip is een vlek van bloed dat langzaam naar beneden sijpelt, als symbool voor het bloed van de arbeidsmigranten die omkwamen bij de bouw van de stadions in Qatar. ,,Dat vonden de buren te heftig (Sengers woont naast café De Toekomst, waar de Hernenaren in een grote tent samen voetbal kijken, MP). Toen is het dit geworden.”