Het snoep is voor Dex en Mels de grootste attractie in kinderstad Okiedokie

Wijchense Hindoetem­pel krabbelt op na heftige brand: ‘Wat we aantroffen deed ons pijn’

WIJCHEN - Bij de Hindoestaanse Shree Raam Mandir tempel in Wijchen kijken ze voorzichtig weer naar de toekomst, na een felle brand eind juni. Het verlangen weer te openen is groot, maar de schade is dat ook. ,,Het hart van het gebouw is aangetast.”

11 augustus