Iedereen is enthousiast over nieuwe burgemeester van Wijchen: Sociaal hart, luisterend oor, wars van poespas

WIJCHEN - Renkse Helmer-Englebert (52) wordt de nieuwe burgemeester van Wijchen. Wie is zij? Vriend en ‘vijand’ over een volstrekt atypische burgemeester.

Nee, een briljant SP-raadslid was Renske Helmer-Englebert niet, dik tien jaar geleden in Nijmegen. Aldus Hans van Hooft, SP-mastodont, al 28 jaar raadslid voor de socialisten in de stad én de ‘ontdekker’ en oud-mentor van Helmer.

,,Nou ja, wij zaten destijds met de SP in de oppositie. We wilden knallen, er hard tegenaan. Maar Renske is niet iemand die de tegenstelling opzoekt. Ze zoekt juist consensus. Daarom was ze in Nijmegen ook zo geliefd toen ze later wethouder werd. Ze heeft een open oor voor iedereen.”

Begrijp hem dus niet verkeerd: Van Hooft is wel degelijk een fan van Helmer. ,,Ik kende haar uit de kroeg, we woonden in onze studententijd vlak bij elkaar. Zij ging de verpleging in, zat bij vakbond Nu’91 en kwam daar Agnes Kant een keer tegen. Nadat ze een paar jaar voor Kant had gewerkt (een helse baan) was ze onder meer betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Ik heb haar in 2010 gepolst als kandidaat-raadslid, en later als kandidaat-wethouder.”

Quote Ze is gewoon een ontzéttend leuk mens Agnes kant, Oud-Tweede Kamerlid