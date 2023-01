‘Ik zeg: zwijgen is zilver, spreken met elkaar is goud’

Sluis Weurt start nieuwe jaar met nieuw mankement: vertraging van een uur voor schippers

WEURT - Begin december 2022 werd in de westkolk van sluis Weurt nog een opgeknapte sluisdeur teruggeplaatst, toch is het nu weer mis. Er blijkt een minuscuul stukje metaal te ontbreken bij een tandwiel in de sluis. Dat moet onderzocht worden. Gevolg: de westkolk van sluis Weurt is tot 13 januari gestremd.

5 januari