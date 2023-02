In dit Nijmeegse centrum worden de gerechten van morgen bedacht

Met vaardige hand beweegt de medewerkster haar vlijmscherpe mes door de zeebaars. In enkele seconden wordt de vis gefileerd. Kop, staart, graten en ingewanden gaan in een afvalbak. We staan in de visafdeling van Chefs Culinar. Het van oorsprong Duitse bedrijf heeft in relatief korte tijd een flinke positie op de Nederlandse horecamarkt veroverd.