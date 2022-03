In een busje naar Polen? Sophie uit Wijchen belde haar collega: ‘Ze zei meteen: we gaan’

Veel nieuwe gezichten in race voor zetel in Wijchen: wisseling van de wacht op links, verjonging bij D66 en VVD

WIJCHEN - Een wisseling van de wacht op links, verjonging bij VVD en D66. Interessante lijstduwers. Oftewel: het grote aftellen in de Wijchense politiek naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart is begonnen.

19 januari