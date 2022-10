Jan Traets was een goedheiligman met voorliefde voor schuine moppen

verleden levenJan Traets (1936-2022) was een bekend gezicht in Wijchen. Als coördinator van de fietsexamens, als Sinterklaas en bovenal als barman én moppentapper van Sterrebosch. Maar daarnaast was hij een echte familieman.