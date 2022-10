Kan Wijchen Schaatst! nog wel doorgaan dit jaar? ‘We zitten midden in een energiecrisis’

WIJCHEN - Een ijsbaan die de hele kerstvakantie verwarmd moet worden, terwijl we midden in een energiecrisis zitten. Volgens de lokale D66-fractie is het Wijchense evenement ‘Wijchen Schaatst!’ niet meer ‘van deze tijd’. ,,Moeten we dit nog wel willen als gemeente?”

Volgens Miranda Muller van de D66 in Wijchen, is het eigenlijk not done om Wijchen Schaatst! nog te organiseren. ,,De laatste editie was vier jaar geleden. Inmiddels zitten we midden in een energiecrisis en is het gewoon een andere tijd.”

En een andere tijd vraagt volgens het raadslid dan ook om een alternatief evenement. ,,Zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt met sfeerverlichting en glühwein. Dat kost ook wel energie, maar een stuk minder dan zo’n ijsbaan.”

Stroomverbruik van 16 huishoudens

Volgens D66 verbruiken vergelijkbare schaatsbanen in Eindhoven en Helmond zo’n 40.000 kWh in vier weken. Dat is genoeg om, met het huidige energieplafond, zestien huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. ,,Dan krijg je zo’n schaatsbaan toch moeilijk verkocht.”

De vergunning voor het schaatsevenement is nog niet definitief afgegeven. Die beslissing wordt binnenkort genomen. Volgens Muller krijgt haar partij bijstand van GroenLinks en van coalitiepartij CDA.

Quote In de eerste plaats moeten we ons afvragen of we dit wel willen

Wat het zou betekenen voor de organisatie van het evenement als de vergunning niet afgegeven wordt, is volgens Muller nog lastig te zeggen. ,,Ik weet niet of er al kosten gemaakt zijn en hoe we dat dan eventueel kunnen oplossen samen. Maar dat is koffiedik kijken. In de eerste plaats moeten we ons afvragen of we dit wel willen.”

Wijchen Schaatst! zou plaatsvinden van 16 december tot en met zondag 8 januari op de Markt. Wijchen Schaatst! wordt tegelijk gehouden met Beuningen On Ice.