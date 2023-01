Kans op een iPad na het inleveren van vuurwerkafval in Wijchen

Voor elke 5 kilo een lootje, dat was het lokkertje van de gemeente Wijchen. Met dit lootje zijn prijzen te winnen, zoals iPads, zwembadkaartjes of bioscoopkaartjes.

229 kilo

De auto van Barend Visser puilt uit. Hij haalt hem leeg met zoon Thijs (8). Alle vuurwerk hebben ze zelf afgestoken, achter elkaar. ,,Bijna elf minuten duurde het.” De hoeveelheid dozen kan niet in een keer gewogen worden. Het wordt 149 kilo plus 80 kilo. 229 kilo in totaal dus. Thijs krijgt een pakketje met bijna vijftig loten in zijn handen. Visser: ,,Vorige keer wonnen we zwembadkaartjes.”