Langs bij een opname van Tussen Kunst en Kitsch: ‘Haal die rollator even uit beeld’

Imkers Piet en Henk raakten duizenden bijen kwijt en slaan alarm: 'Gemeente, houd die maaiers en snoeimachi­nes binnen!’

Hobbyimkers Piet Schuckink Kool (65) en Henk van den Brenk (54) kregen dit voorjaar de schrik van hun leven. Vrijwel al hun bijen legden in de winter het loodje. Tegelijkertijd stelt de gemeente juist nu een groot natuurbeheerplan uit. ,,Of ik me zorgen maak? Ik ben in paniek!”