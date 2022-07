Leesoffensief moet Wijchense kinderen weer aan de boeken krijgen

Een goede leesvaardigheid is essentieel om je staande te houden in de samenleving, stelt Martin Bergsma van Bibliotheek Wijchen. Hij is coördinator van het Leesoffensief, een project van de bibliotheek, kinderopvangorganisaties De Eerste Stap en Kinderdagpaleis, basisscholenkoepel Kans & Kleur, het Maaswaal College en het Pro College. ,,We leven in een samenleving waarin ontzettend veel informatie voorbijkomt. Als je niet of slecht kunt lezen, kom je op achterstand te staan. Als je bijvoorbeeld overheidsinformatie niet kunt lezen, heb je kans dat je geld misloopt”, zegt Bergsma.