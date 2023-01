Lepoutre verkoopt cafetaria in Wijchen en Grave, einde van een tijdperk: ‘Liep rond met knoop in m’n maag’

De cafetaria’s van Lepoutre zijn een begrip. In ieder geval in Wijchen, waar generaties sinds de jaren 60 opgroeiden met zijn friet en kroketten. Later nam Lepoutre ook snackbar Frans van der Schoot in Oss over en in 2008 Wingewest in Grave. Robère Lepoutre (58) en compagnon Roeland Pansier (60) hebben nog vijf zaken. Vier verkopen ze aan restaurantketen Bakhuus; de zaak in Oss houden ze zelf en gaan ze verbouwen.