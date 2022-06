Maas en Waal sluit Oekraïense vluchtelingen in de armen: 'Verdriet en zorgen maar ook weer de glimlach’

130 vluchtelingen wonen in het voormalig gemeentehuis van Wijchen. Locatiemanager is oud-wethouder Paul Loermans. ,,De sfeer is ontspannen. Natuurlijk is er wel eens onderlinge irritatie, maar dat is logisch als je met vier vreemde mensen op één kamer slaapt. Maar over het algemeen zijn het aardige, correcte mensen die proberen er het beste van te maken. De kinderen gaan naar school en van de volwassenen heeft al een flink aantal mensen werk gevonden.”