Man mishandeld door pakketbezorger: ‘Hoe kan het dat dit soort mensen dit werk doen?’

Hij is er een dag later nog beduusd van. ,,Een pakketbezorger kent je adres”, zegt de Wijchenaar. Op zijn gezicht zit een grote pleister en hij heeft een blauw oog. ,,Hij kan terugkomen.” Het is de reden dat hij en zijn vrouw niet met hun naam in de krant willen.



,,Het begon vorige week vrijdag”, zegt de Wijchenaar, die ondernemer is en met zijn vrouw en kinderen op een industrieterrein woont. ,,Ik zat aan tafel te praten met een klant. Het raam stond open. Ineens stond er iemand voor het raam die iets riep over pakketjes die we moesten aannemen. Hij had geen bedrijfskleding aan en op zijn bus stond geen logo. Ik vroeg hem of hij even wilde aanbellen. Dat deed hij. Mijn vrouw deed open. Hij kwam erg agressief over. Ik ging ernaartoe en zei: ‘Heb je haast of zo? Doe eens even rustig. Ik ben met een klant bezig.’ Toen zei hij: ‘Dan krijg je de pakketjes niet’, en reed weg. Ik heb het koeriersbedrijf gebeld en ze zijn later alsnog bezorgd.”