Marc ruilt politiefiets in voor oude liefde: ‘Ik moet hem in de slaapkamer naast mijn bed willen zetten’

Ovezall werd in Amsterdam geboren en groeide op in Alphen aan de Maas. Hij woont nu in Niftrik. Van huis uit is de fietsenmaker fysiotherapeut. Hij werkte jarenlang bij Sanasport in Beek. Een mooi bestaan, maar de fervente wielrenner ruilde het toch in voor de fiets.

Na een eigen zaakje te hebben gehad, rolde hij via Bike Services in Nijmegen uiteindelijk in het zelf bouwen en repareren van fietsen. Het leek hem wel wat, snelle fietsen leveren en onderhouden voor de overheid.



Langlopende contracten verzekeren je jarenlang van brood op de plank. ,,De contacten met defensie, de politie en gemeenten had ik al via Bike Services.”

Rechtop zitten bij het surveilleren

In de begintijd kocht Ovezall gewone mountainbikes die hij doorverkocht. ,,Dat was ongeveer twintig jaar geleden. Toen kroop de politie net op de fiets. Later ga je denken: dan moet het er ook uitzien als een politiefiets.”



Hij ging de frames lakken in wit met rood en blauw. Maakte ze geschikt om accessoires op te monteren. ,,Op een mountainbike zit normaal geen standaard, die maken wij erop. We plaatsen een nokje op het frame zodat er een slot op kan.”



Niet gebruikelijk voor een mountainbike. De fietsen voor defensie zijn zwart. ,,Die worden gebruikt als trainingsfietsen, om te sporten.” De marechaussee: donkerblauw.

Ovezall ging het frame van de politiefiets aanpassen qua vorm en afmetingen, vertelt hij. ,,Hij moet robuust zijn, wendbaar en handelbaar, ze duiken er weleens een trap mee af.” Goed surveilleren lukt niet als je te ver voorover hangt. ,,Je moet rechtop zitten, met je neus naar het publiek. Een wat relaxtere zithouding.”



De fiets heeft een lage instap en dat heeft niets met leeftijd te maken. ,,Bij een aanhouding moet ie snel tussen je benen vandaan kunnen.”



Ovezall demonstreert de actie en laat het stuur van de mountainbike los. De fiets valt zonder hem te raken. Hij stapt weg. ,,Een agent kan zich er ook mee verdedigen.”

Terug naar oude liefde

Het onderhoud van de fietsen vindt de fietsenbouwer minimaal net zo belangrijk: ,,Een politieagent heeft een acht uurdienst, die moet op zijn fiets kunnen vertrouwen.”



Dus heeft hij mobiele werkplaatsen, volledig ingerichte bussen die het hele land door gaan. Langs politiekorpsen, kazernes en gemeentes.

Ovezall vertelt er nog steeds bevlogen over, maar hij is langzaam afscheid aan het nemen van zijn Mo-Tech. Het bedrijf is met zijn expertise en onderhoudsapparaat een aantrekkelijke aanvulling voor Fietsvoordeelshop.nl.



Dat nam Mo-Tech over. Een kans voor Ovezall om weer een nieuwe draai te maken: terug naar de racefiets, zijn passie.

Even sparen

Er verschijnt meteen een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Van een racefiets gaat mijn hart sneller kloppen. Ooit ben ik daarmee begonnen en nu ga ik daarnaar terug.”



Oogstrelende fietsen bouwen, wil hij. ,,Ik moet hem in de slaapkamer naast mijn bed willen zetten.” Hij heeft de naam van zijn merk al verzonnen: DeRaes. ,,Dat komt gewoon uit de duim.”

Hoop esthetiek

Twee verschillende exemplaren staan in de showroom. ,,Er zit een hoop esthetiek bij, voor mij is dat heel belangrijk. Hoe hij is opgebouwd, de lijnen, de kleur.”



Natuurlijk, technisch moet hij ook perfect zijn. ,,Maar een crankstel heb je, dat is van een bepaald merk dat je op alle goede racefietsen vindt. Dat ga ik niet veel beter doen. Ik kies de frames die ik wil, daar doe ik geen concessies in.” En een groot in het oog springend logo, dat komt er niet op. ,,Lelijk.”



Wie een op maat gemaakte DeRaes-racefiets wil, moet misschien nog wel even sparen. Die kost 5000 tot 10.000 euro. ,,Ik ben veel zuiniger op mijn racefiets dan op mijn auto.”

