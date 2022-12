Marlieke Lodders bloemenwinkeltje in Bergharen floreert wél: ‘Denk doordat ik tijd neem voor mensen’

Stel vragen aan Renske Helmer in het Gelderlan­der Nieuwscafé op 30 november

WIJCHEN - Renske Helmer, de nieuwe burgemeester van Wijchen, is op woensdag 30 november te gast in het Gelderlander Nieuwscafé bij café Anneke in Wijchen. Bezoekers kunnen vragen stellen aan Helmer.

