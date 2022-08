Massale sterfte van karpers in De Berendonck, visverbod tot minimaal half augustus

De dode karpers zijn in de afgelopen weken aangetroffen. Het visverbod is op 27 juli afgekondigd door de Hengelsport Federatie Midden Nederland en geldt in ieder geval tot en met 17 augustus. Enkele dagen voor die datum wordt beslist of het verbod wordt verlengd. De bedoeling van het verbod is geen onnodige stress te veroorzaken bij de zieke en verzwakte vissen. Ook wordt op die manier voorkomen dat de ziekte zich via de vissers verspreidt naar andere wateren in de omgeving.