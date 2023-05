Meezingen met Hollandse hits in de kasteeltuin: bomvolle feesttent in Wijchen

Relax, relaxter, superre­laxt op de Drutense Veerdam: ‘We kunnen hier 1200 mensen kwijt als het moet’

Een kever-cabriolet vol met vinylplaten, ouderwetse singletjes en elpees. Dat is Vinyl on Wheels. Wie wil horen hoe dat klinkt, moest donderdag op de Drutense Veerdam zijn. Of de komende dagen. Daar staat het Veerdam Festival tot en met zondag, voor de derde keer.