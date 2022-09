Melanie hing haar gespierde lichaam horizontaal aan een staander: urban turnen bij de Berendonck

met video Antoine (70) wandelt de eerste Vier­daagsedag tóch, in de sport­school: ‘Ik vind dat ik het die mensen verplicht ben

WIJCHEN - Drie dagen? Dat gaat er bij Antoine Schröder niet in. ,,Het is een víerdaagse”. Dus belde de 70-jarige Wijchenaar maandag zijn sportschool toen duidelijk was dat de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte was geschrapt.

19 juli