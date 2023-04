Mountain Dancers uit Alverna dansen tegen pesten in ‘Empty Chair’

Meisje (13) wordt stelselma­tig gepest om naaktfoto, moeder stormt school binnen: ‘Actie uit pure wanhoop’

Dat haar 13-jarige dochter al een jaar lang stelselmatig wordt gepest vanwege een foto in ondergoed die rondgaat, was voor een moeder en twee mannen woensdag reden om het Liemers College Landeweer in Zevenaar woedend binnen te stormen. ,,Een actie uit pure wanhoop”, zegt de moeder.