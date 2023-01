Níet Annemiek van Vleuten, níet Christianne van der Wal, maar boerin Marieke van Beers uit Niftrik wint Vrouw in de Media Award Gelderland 2022

Niet wielrenkampioen Annemiek van Vleuten. Ook niet minister Christianne van der Wal. Nee, het is boerin Marieke van Beers uit Niftrik die zich ‘Vrouw in de Media van 2022’ mag noemen. De jury vindt dat zij een ‘verfrissend genuanceerd geluid’ liet horen op een ‘natuurlijke en overtuigende manier’.

Ze voegde ook zelf de daad bij het woord en koos er in 2022 heel bewust voor om in de spotlights te treden.

‘Boodschap duidelijk en dringend’

Het juryrapport: ‘Wat een verfrissend genuanceerd geluid laat Marieke van Beers horen! In het super actuele debat over de boeren en de stikstof stapt Marieke naar voren met een verhaal dat uitnodigt tot in gesprek gaan. Met nuances. Wat niet betekent dat haar boodschap niet duidelijk en dringend is.



Ze brengt haar verhaal op een natuurlijke en overtuigende manier. Ze kiest er ook nadrukkelijk voor om als vrouw, als boerin naar voren te stappen omdat het geluid van de vrouwen in dit vaak verharde debat te weinig wordt gehoord.’