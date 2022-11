Nieuwscafé Wijchen met vrouwelijke line-up

Directeur Rylana Seelen van Museum Kasteel Wijchen komt vertellen over de expositie Wijvenwereld die op dit moment in het museum te zien is. Op de tentoonstelling is te zien dat vrouwen in de veertiende en vijftiende eeuw meer te vertellen hadden dan we nu vaak denken. Seelen zal ook ingaan op haar vertrek in februari naar museum Huis van Hilde in Castricum.