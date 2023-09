Oekraïners in Wijchen verhuizen toch later: ‘Last van langere levertijd bouwproducten’

met video's Alisia sprong net op tijd opzij voor auto die wasstraat vernielde in Oss: ‘Het is echt een wonder’

OSS - Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Niet de automobilist die opeens door de wasstraat van The CarWash aan de Kantsingel raasde. Niet Alisia Looijmans, de medewerker die net op tijd opzij sprong. Geen andere klanten. En geen voorbijgangers op de Kantsingel. Eén persoon stopte daar net op tijd.