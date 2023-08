Okie Dokie Dorp is een dorp in een dorp, en dat kun je toch echt het beste zien vanuit de lucht

Eerst van 8.000 naar 12.000, en nu wil Maasbommel­se varkenshou­der groeien naar 14.000 dieren

Een omgekeerde beweging lijkt het in Maasbommel. Terwijl de stikstofuitstoot naar beneden moet zijn er plannen voor de komst van een megastal met 3.800 mestkalveren en blijkt nu ook een varkenshouder zijn bedrijf te willen uitbreiden naar 14.000 dieren. ,,Uit de mest maken we groen gas voor de mensen in Maasbommel.”