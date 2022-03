Oldtimer Vrienden Wijchen rijdt voor Oekraïne

Ik mis je Rinie mist haar vriendin nog elke dag: ‘Junella was gastvrij, zorgzaam, hartelijk, leuk en heel lief’

,,Afgelopen december vertelde Riantha dat ze zwanger is. De tranen schoten mij in de ogen. Voor Riantha vond ik het fantastisch, maar wat zou het geweldig geweest zijn als Junella had kunnen meemaken dat ze oma zou worden. Ze zou haar kleinkind net zo hard hebben vertroeteld als zij bij haar eigen meisje heeft gedaan”, zegt Rinie Terhaard (63) uit Wijchen over haar Nijmeegse, eind 2020 overleden vriendin Junella Robinson.

5 maart