Omwonenden klagen over lawaai Emporium, maar geluid festival bleef ‘keurig binnen de perken’

‘Trillende ramen. Zwaar gedreun. De hele dag irritante bastonen.’



Onder meer bewoners van het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg klaagden over geluidsoverlast door het feest dat zaterdag bij recreatiegebied De Berendonck in Wijchen werd gehouden.

De gemeente Nijmegen kreeg zeven overlastmeldingen binnen; omgevingsdienst ODRN noteerde er in totaal negen. Allemaal gingen ze over (te veel) lawaai. Of en hoeveel klachten er in Wijchen zijn binnengekomen, kon die gemeente tot dusver niet zeggen.

Geluidsoverlast was in het verleden lange tijd een heikel thema rond Emporium, maar de laatste edities nam het aantal klachten af. Waar in 2017 nog dertig mensen klaagden over lawaai, bleek dat aantal een jaar later gereduceerd tot nul.

Kous af

Helder is wel dat Emporium de toegestane geluidslimieten níet heeft overschreden, zo laat een ODRN-woordvoerder weten. ,,Het festival heeft zelf met drie installaties het geluid gemeten, onze toezichthouders hebben dat ter plekke ook gedaan. Overal werd telkens aan de richtlijnen voldaan. Was dat niet het geval dan hadden we dat direct opgepakt met de geluidstechnici. Maar daar was geen sprake van. Daarmee is de kous af.”

Quote Het kan met de stand van de wind te maken hebben. En er zijn altijd mensen die bepaald geluid vervelend vinden Woordvoerder ODRN

Hoe het dan kan dat er toch meerdere overlastmeldingen zijn ingediend? ,,Dat kan met de stand van de wind te maken hebben”, vertelt de woordvoerder van de omgevingsdienst. ,,En er zijn altijd mensen die bepaald geluid vervelend vinden.” Overigens, voegt ze toe, krijgt iedereen die een klacht heeft ingediend antwoord van de omgevingsdienst.

Recordeditie

Emporium kon afgelopen weekend na een gedwongen coronapauze voor het eerst in drie jaar weer doorgaan en beleefde een recordeditie. Het eendaagse dancefestival tussen Wijchen en Nijmegen trok 33.000 bezoekers. Drieduizend meer dan bij de laatste editie. Ook werd volgens festivaldirecteur David Brons (Matrixx Events) per bezoeker meer gegeten en gedronken dan ooit.

,,Maar vooral de vibe was goed”, zo blikte Brons eerder deze week al terug. ,,We schatten dat 80 procent van de bezoekers tot het eind gebleven is (Emporium duurt van 12.00 tot 00.00 uur, red.). Dit was misschien wel de beste Emporium tot nu toe.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van Emporium, afgelopen weekend bij de Berendonck. © Gerard Verschooten