Omwonenden leren op voorjaarsmarkt het Pro College kennen en helpen Oekraïne met 1880 euro

Bij het rad van fortuin hoopt het publiek vanmiddag wat op. Intussen wordt er bij de andere kraampjes op het schoolplein van het Pro College in Wijchen rustig gewinkeld. Zeepjes, geurzakjes, badzout, koekbeslagpotjes, plantenvaasjes, wafels en brownies. ,,Allemaal zelf gemaakt”, legt Ivan Peters (15) uit. Hij volgt de richting Horeca en helpt bij het serveren van de high tea binnen in het gebouw.

De praktijkschool zit tijdelijk aan de Veenhof tot de nieuwbouw aan de Acaciastraat eind dit jaar klaar is. Buurtbewoners kunnen vanmiddag kennis komen maken. En dat doen ze. Maar de markt is ook voor de leerlingen erg leuk, beaamt trajectcoach Sara Papilaja. ,,Een clubje hielp met opbouwen, een clubje helpt vandaag, leerlingen die de richting Horeca doen bereiden en serveren de high tea en straks wordt er ook gezamenlijk weer opgeruimd. Ivan hier is goed in organiseren en babbelt goed.”

En dus leidt Ivan vandaag de pers rond. Door de lokalen van de richtingen Dienstverlening en Zorg, Groen, Techniek en Detail. ,,Horeca is ondergebracht bij de Kookstudio ergens anders in Wijchen”, zegt hij. De tijdelijke school is wat krap. ,,Logistiek zit in de Hubertushal in Nijmegen”, vult Papilaja aan. ,,Voor de praktijkvakken werken we goed samen met onze scholen in Nijmegen, Boxmeer en Bemmel.”

Giro 555

Storm Joosten (13) had het goede idee om de opbrengst van de markt over te maken naar Giro 555, voor Oekraïne. Dat werd omarmd. ,,Ik denk dat we wel 100 euro ophalen”, zegt hij rond het middaguur hoopvol. Dat wordt ruimschoots overtroffen. Het eindbedrag is 1880 euro.

Storm verzilvert zelf zijn voor 2 euro gekochte lootjes niet lang daarna. Mocht hij eerst al een prijs uitzoeken omdat het rad op zijn nummer stil bleef staan, even later heeft nummer 56 prijs. Als de 13-jarige weer naar voren stapt leidt dat tot hilariteit. ,,De prijzen zijn geschonken door winkeliers en ondernemers uit Wijchen”, legt Ivan uit. Leerlingen zijn zelf bij ze langsgegaan om dat te vragen.

