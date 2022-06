Ondernemers: ‘Bij het Palkerplein ontstaat een verkeersinfarct als fastfoodplein er komt’

Vijf dagen chillen in de Kasteel­tuin tijdens nieuw evenement: het Zomerfesti­val

WIJCHEN - De tuin van Kasteel Wijchen is eind juni vijf dagen lang het decor voor bands en foodtrucks tijdens een nieuw evenement: het Zomerfestival. Onder meer de meidenband Og3ne en tribute-act Queen Must Go On komen naar Wijchen.

27 april