Onderzoek naar de toekomst van de Wijchense weekmarkt: ‘De plek maakt niet uit. Als de markt er maar is’

Een bezoek aan de weekmarkt op de Markt, het centrale plein van Wijchen, is voor Coby van Schie en haar man een wekelijks uitje. ,,Sinds we gepensioneerd zijn, komen we elke donderdag. We doen de boodschappen en gaan dan nog even lekker op een terrasje zitten. We woonden eerst in Nijmegen, maar in Wijchen is het veel gezelliger.”