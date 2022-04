Onenigheid met de gemeente over horeca? Met Pasen even niet: ‘Ook wij keken hier erg naar uit’

Ook Wijchen bereidt opvang van vluchtelin­gen uit Oekraïne voor, gemeente kijkt nog waar

WIJCHEN - Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen, als dat nodig is, terecht in Wijchen. Er zijn nog geen opvangplekken gereed, maar de gemeente inventariseert wel waar dat mogelijk is. Er is inmiddels een lijst van mogelijke locaties, deels van de gemeente maar ook particulieren hebben zich aangemeld.

22 maart