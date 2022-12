Opwarmen met een spelletje of een boek in de bibliotheken van Wijchen en Bergharen

Nieuwe koelkast voor 500 minima in Wijchen: ‘We doen het wijk voor wijk’

WIJCHEN - Woon je in de gemeente Wijchen, heb je een minimuminkomen en een oude, energie slurpende koelkast? Dan is de kans groot dat je een nieuwe krijgt. De eerste gezinnen die ervoor in aanmerking komen, hebben al bericht gekregen van de gemeente.

