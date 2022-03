Oranjekoorts slaat dit jaar weer toe in Maas en Waal: ‘Het hele centrum stroomt vol’

Of ze het gemist hebben? Nou en of, klinkt het uit vele oranje kelen. Zoals die van Diana Struik van het Oranjecomité Wamel. ,,We hebben vorig jaar wel een mini-Koningsdag gehouden op een paar verspreide locaties met wat spelletjes in familieverband. Maar nu kan het weer normaal. Een versierdefietsenoptocht met muziek van de harmonie voorop. We kiezen daarna bewust voor een zeskamp op het plein bij het VTC. Stel dat er weer coronamaatregelen komen, dan is zo’n zeskamp te spreiden door het dorp.”