Orpheus en Eurydice, een liefdesdrama vertolkt door bijzonder gezelschap

Marieke de Groot is persoonlijk begeleider van deze theatergroep. „Theater Klare Taal een samenwerking tussen Driestroom en hogeschool ArtEZ. Bij Driestroom begeleiden we mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een andere ondersteuningsvraag in alle aspecten van het dagelijks leven. De vijftien vaste spelers hebben allemaal een verstandelijke beperking. Ze hebben als doel bijzonder, eigen en meeslepend theater te maken. In Elst hebben we een eigen ruimte waar we al eerder besloten voorstellingen gaven. Nu treden we naar buiten toe met de voorstelling in Wijchen. Theater ’t Mozaïek is sinds dit jaar ons thuistheater. Dat wil zeggen dat we in de reguliere programmering zijn opgenomen. We maken dus al langer theater, alleen het grote publiek kent ons nog niet. Tijd om dat te veranderen.”