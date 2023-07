Oud worden in de wijk waar je opgroeide: in Wijchen staan ze ervoor in de rij

Huiseigena­ren met weinig geld lenen in Wijchen tegen 0 procent rente om woning duurzamer te maken

Hoe maak je een koopwoning zuiniger als je geen geld hebt om zonnepanelen of spouwmuurisolatie te kopen? Ook voor huiseigenaren met een kleine portemonnee is er in de gemeente Wijchen nu een renteloze lening.