Pad door Kloosterpark Wijchen vernoemd naar Sint Lucia

Klooster Tienakker werd in 1855 door de Zusters Franciscanessen van Sint Lucia, ook bekend als Franciscanessen van Bennebroek, in gebruik genomen. Het heeft gefunctioneerd tot 2000. De zusters waren in Wijchen actief in de zorg en het onderwijs. Na hun vertrek zijn er appartementen in het klooster gebouwd. Ook de naastgelegen kapel is particulier bewoond. De meeste zusters die nog leven, wonen in woonzorgcentrum Portiuncula in Alverna.