Pakketbezorger hoort ook in hoger beroep zeven jaar cel eisen voor doodrijden Sebastiaan (42) in Wijchen

WIJCHEN - Tegen de pakketbezorger die in 2020 een 42-jarige man doodreed in Wijchen nadat die hem had aangesproken op zijn rijgedrag, is dinsdag in hoger beroep opnieuw zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De advocaat vroeg het Gerechtshof in Arnhem de toen 18-jarige man volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen, omdat hij verstandelijk nog niet volwassen zou zijn.