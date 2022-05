Politie haalt 45 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs van de weg in één weekend: ‘Niet uitzonderlijk’

Dat ontdekte de politie zaterdag op de Maasbandijk in Niftrik. Het rijbewijs van de Pool is daarom ingenomen.

Niet uitzonderlijk

Dat 45 personen in een weekend onder invloed rijden, is volgens een politiewoordvoerder niet uitzonderlijk. Sinds begin april ligt dit aantal elk weekend tussen vrijdagavond en zondagochtend tussen de 40 en 60.

,,Het aantal is dus niet explosief hoger dan in andere weekenden. Nu er geen coronaregels meer zijn en mensen weer volop naar verjaardagen en festivals gaan en uitgaan, zien we het sowieso weer meer gebeuren. In hetzelfde weekend vorig jaar, toen er nog coronaregels waren, werden 34 mensen in een weekend van de weg gehaald wegens rijden onder invloed.”