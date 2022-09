Politieke zorgen in Wijchen en Beuningen over Shelterzorg: ‘Reactie van college vind ik kil en technocratisch’

WIJCHEN - Zowel in Wijchen als in Beuningen zijn door raadsfracties vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het Wijchense zorgbedrijf Shelterzorg. Aanleiding is een artikel in De Gelderlander van 23 juli over het bedrijf. De partijen maken zich zorgen.