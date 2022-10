Ratten én spitsmuizen in huis, maar er is weer hoop voor Wim en Sandra in Wijchen

Ratten in de tram, tussen de salade, zelfs in bed: kampen we met een ratten­plaag in Nederland?

Op veel plaatsen in het land stikt het van de ratten, het aantal meldingen van overlast neemt toe. Maar of er sprake is van een landelijke rattenplaag? Niemand die het weet. ,,We moeten in beeld krijgen waar de overlast toeneemt. Ratten kunnen immers ziektes overdragen.’’

