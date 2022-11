Regio Nijmegen komt jongeren met gedachten over zelfmoord te hulp

WIJCHEN - Acht gemeenten in de regio Nijmegen willen deelnemen aan het landelijke project Storm, dat zich richt op zelfmoordpreventie onder jongeren. Het doel is op 1 januari 2023 te beginnen.

Storm (Strong Teens and Resilient Minds, oftewel sterke tieners en veerkrachtige geesten) is een project dat draait in het voortgezet onderwijs.



Behalve het onderwijs doen ook de GGD Gelderland-Zuid, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter en de gemeenten mee. Het draait om vroege signalering en preventie van depressieve klachten en suïcidale gevoelens. Storm loopt al in verschillende regio’s in Nederland.

Kwart jongeren dacht afgelopen jaar aan zelfmoord

Sinds de coronacrisis hebben veel jongeren het moeilijk. Volgens de GGD Gelderland-Zuid heeft een kwart van de jongeren in het afgelopen jaar eraan gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken. 6 procent dacht daar zelfs vaak of heel vaak aan. Jongeren die vaker aan suïcide hebben gedacht, scoren ook hoger op andere psychosociale problemen en eenzaamheid, aldus de GGD.

Storm moet ervoor zorgen dat er meer lijn komt in de zelfmoordpreventie in het onderwijs. Tot nu toe volgt elke school nog zijn eigen weg. Alle schoolbesturen in de regio hebben gezegd dat ze aan het project willen deelnemen. Omdat er nu een gelijke aanpak komt op alle scholen, is er kennisuitwisseling en samenwerking mogelijk.

Vragenlijsten voor alle leerlingen

Een deel van het Storm-project is voor alle leerlingen. In alle klassen worden lessen gegeven over depressieve klachten. Ook volgt er uitleg wat je kunt doen als je ermee te maken krijgt. Alle leerlingen krijgen vragenlijsten voorgelegd over hun mentale toestand. Docenten en mentoren worden getraind om depressieve en suïcidale klachten beter te herkennen.

Daarnaast worden jongeren met serieuze klachten binnen 48 uur gezien door een ggz-verpleegkundige of een arts, en zo nodig direct doorverwezen. Dit geldt voor 0,5 tot 1 procent van de jongeren.

Acht gemeenten in de regio Nijmegen (West Maas en Waal, Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Berg en Dal en Mook en Middelaar) hebben voor het project samen subsidie aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als die aanvraag wordt goedgekeurd, wordt Storm op 1 januari 2023 ingevoerd. Het ministerie van VWS betaalt dan de helft (160.000 euro per jaar). De regiogemeenten betalen samen de andere helft. Na 2025 betaalt de regio de volle mep.

Inegraal onderdel onderwijs

De Storm-aanpak scoort goed, stelt de gemeente Wijchen in een stuk voor de gemeenteraad over het project. Van de jongeren die aan de training Op Volle Kracht, onderdeel van Storm, hebben deelgenomen, nam bij 38 procent de klachten af. Daarvoor is het wel belangrijk dat het project niet op zichzelf staat, maar dat aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen een integraal onderdeel van het onderwijs wordt.

