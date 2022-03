Renate Loermans is ‘niet het volgende grijze oude mannetje’

Loermans (32) is de dochter van partijprominent en scheidend wethouder Paul Loermans. Ze is door de fractie gekozen als nieuwe voorzitter. ,,In die rol zal ik prominenter aanwezig zijn in de debatten. Dat hoort daarbij. Maar ik vind het ook belangrijk dat anderen het woord kunnen voeren. Zeker met zo’n grote fractie. We zijn een team en dat wil ik graag blijven.”