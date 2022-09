Renske Helmer-Englebert nieuwe burgemeester van Wijchen

‘Iemand zonder eigen politieke agenda’

Eerder raadslid en wethouder

Helmer-Englebert werd in 1969 geboren in Oosterbeek. Ze groeide op in Arnhem en Brummen. Ze studeerde HBOV (zorg) en werkte in het Radboudumc. Ze was eerder raadslid en wethouder in Nijmegen.



Pepijn Oomen, nu raadslid voor GroenLinks in Wijchen, was in die tijd raadslid in Nijmegen. ,,Mevrouw Helmer-Englebert stond toen al boven de partijen”, aldus Oomen.