Run op meel van de molen: ‘Ook de korstjes opeten’

Wijchen blaast carnaval af, maar komt er een zomerver­sie?

WIJCHEN - Wijchen viert in februari geen carnaval. Dat hebben de gemeente en de zeven carnavalsverenigingen uit Wijchen en de omliggende plaatsen besloten. Gekeken wordt of later dit jaar, in april, mei of juni, toch nog een soort 'zomercarnaval’ gevierd kan worden.

18 januari