Schaatsen? Mijd het Wijchens Meer, het gaat dooien: ‘Niet geschikt voor grote groepen’

Aan het begin van de zondag zijn enkele tientallen mensen aan het schaatsen. Het kan dus wel, maar het is riskant, zegt penningmeester Arno van Oijen van de IJsclub. Zodra er in Wijchen geschaatst kan worden, zorgt de IJsclub er traditiegetrouw voor licht, soep en geveegde banen. ,,Als we dat doen, kun je duizenden mensen verwachten. Maar als wij er zijn, verwachten mensen dat het veilig is. En dat is het nu niet.”

Voor grotere groepen moet het ijs minstens 8 centimeter dik zijn. ,,Van de week zag ik stukjes waar het maar 3 centimeter was. En vandaag gaat het alweer dooien.”

Beter naar poeltjes

Wie wil schaatsen kan beter naar het poeltjes gaan, is het advies op de site van de IJsclub: ‘Alles wat u nu doet op het meer is voor eigen risico! Kijk goed uit!’

Het vennengebied is een goed alternatief, zegt Van Oijen. ,,Daar is het water maar een centimeter of 50 diep. Het Wijchens Meer is op sommige plekken misschien wel 2 meter diep, en dan is er nog een laag begroeiing en blubber. Het risico is gewoon te groot, als je er doorheen zakt.”

Al enkele dagen zijn er schaatsers en ijshockeyers te vinden op het Wijchens Meer. Zaterdag en zondag waren het er enkele tientallen. Voornamelijk op het meest westelijk gelegen deel van het meer, dat in drie stukken is opgedeeld.

Vooral op het middelste deel van het meer is schaatsen minder aangenaam omdat er brokken ijs, stenen en plastic flesjes op het ijs liggen. Volgens voorbijgangers lag er enige tijd ook een stoel op het ijs. ,,Die hebben we maar opgeruimd.”

Zingend ijs

Wie er langs loopt, hoort het ijs zingen en kraken. Op zichzelf hoeft dat nog geen probleem te zijn, zegt Van Oijen. ,,Dat betekent gewoon dat het ijs zich zet.”

Na het weekend zit schaatsen er voorlopig niet meer in, zegt Van Oijen. ,,Het is afwachten of het nog komt. Maar het is nog vrij vroeg. Als we kunnen schaatsen, is dat meestal in januari, februari. Dan is de hele omgeving ook wat meer afgekoeld, en heb je sneller en beter ijs, is onze filosofie.”

Volledig scherm IJshockeyen op het Wijchens Meer. © Foto: Bert Beelen

Volledig scherm Op het westelijke gedeelte van het Wijchens Meer kon je zaterdag schaatsen. © Foto: Bert Beelen

Volledig scherm Op het westelijke gedeelte van het Wijchens Meer kon je zaterdag schaatsen. © Foto: Bert Beelen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.