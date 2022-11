Schoonheidsspecialiste verdacht van poging tot doodslag met glas: ‘Het is je werk iemand mooi te maken en dan doe je dit’

Foto's en video 5G in de kerktoren van Bergharen, en de haan is ook geaaid

BERGHAREN - Ralf van Veghel moest donderdagochtend om 04.00 uur zijn bed uit. Na een douche en ontbijt stapte hij in Lierop in de auto naar Bergharen. Van 06.00 tot 08.00 uur was hij op grote hoogte aan het werk. Hij controleerde de uurwerken aan de kerktoren en bracht ledverlichting aan, zodat iedereen in het donker de tijd weer kan aflezen.

28 oktober