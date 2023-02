Soma (16) uit Japan zoekt een gastgezin in Wijchen: ‘Ik wil meer van Nederland en Europa zien’

Doorbraak in Wijchen: groen licht voor ‘McDonald’s’

Wel of geen McDonald’s in Wijchen? Zelden deed een onderwerp de gemoederen in Wijchen zo hoog oplopen. De gemeenteraad heeft donderdagavond een knoop doorgehakt. Het gaat door. Lambrasse II mag gebouwd worden. En wethouder Gerrits maakt excuses.

7:44