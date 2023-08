Subtiele verandering moet een van de drukste kruispunten in Wijchen iets veiliger maken

Brieven van de lezers Brieven van de lezers

Het verwondert mij telkens weer dat de ‘Nederlander’ alles maar gelaten accepteert. Volgens De Gelderlander van donderdag 24 augustus zal in januari 2024 de benzine weer zo’n 20 cent omhoog gaan. Als dit in Frankrijk zou gebeuren, gingen de gele hesjes in groten getale de straat op om te protesteren.