Thermen Berendonck met borden in actie tegen illegale saunagasten

In het Land van Maas en Waal timmert de jeugd weer aan onderko­mens

7 augustus WIJCHEN - In de laatste weken van de zomervakantie maken vele kinderen in het Land van Maas en Waal zich traditiegetrouw op voor de bouwdorpen en jeugdvakantieweken. In Wijchen is Okie Dokie al in volle gang. Het is met 750 kinderen het grootste bouwdorp in de regio. Maar ook andere dorpen blijven populair.