Toekomst winkelcentrum Zuiderpoort centraal in Gelderlander Nieuwscafé Wijchen

Het verouderde winkelcentrum Zuiderpoort in Wijchen staat aan de vooravond van een radicale vernieuwing. Daarbij wil het college van burgemeester en wethouders het winkeloppervlak flink uitbreiden. Een rapport van onderzoeksbureau Droogh Trommelen geeft echter aan dat er in Wijchen amper ruimte is voor meer winkels. In oktober 2021 trapte de gemeenteraad vanwege dat rapport op de rem wat betreft de uitbreiding van Zuiderpoort. Het definitieve plan voor het winkelcentrum wordt rond deze tijd verwacht.

Te gast in het Nieuwscafé is onder meer Henk Sanders. Hij was jarenlang slager in Zuiderpoort én bestuurslid van de winkeliersvereniging, die het initiatief heeft genomen voor de opknapbeurt van het winkelcentrum. Ook Yvette Akkermans maakt op 2 november haar opwachting in café Anneke.



Zij neemt op 1 januari afscheid als centrummanager van Wijchen. Ze wordt communitymanager van Noviotech Campus, het bedrijventerrein in Nijmegen rond halfgeleiderfabrikant NXP. Akkermans liet zich in het verleden kritisch uit over uitbreiding van het winkeloppervlak in Zuiderpoort.