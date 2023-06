Tonny zorgt al ruim veertig jaar voor een hapje en drankje in Dorpshuis de Oase, nu krijgt ze een lintje

Voor haar inzet in Dorpshuis de Oase heeft Tonny Verhoeven-Van Heumen uit Alverna zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg het lintje tijdens de vrijwilligersmiddag uit handen van burgemeester Renske Helmer-Englebert.